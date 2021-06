नई दिल्ली: भारत में आज शनिवार को कोविड-19 (COVID19 cases In Indai)के एक दिन में आने वाले नए मामलों में कमी जारी है. आज 26 जून 2021 को कोरोना संक्रमण (Corona cases) के नए मामले 49 हजार से नीचे हो गए हैं और भारत ( Active Cases in india) में सक्रिय मामले भी 6 लाख से नीचे हो गए हैं. हालाकि पिछले 24 घंटे में 1183 मौतें (Covid deaths) हुईं हैं. Also Read - East Ladakh standoff: भारत-चीन में बनी सहमति, बातचीत होने तक LAC पर नहीं होगी कोई भिड़ंत; यहां देखें पूरी डिटेल

जानकारी के मुताबिक, भारत 48,698 नए मामले आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,01,83,143 हो गई और साप्ताहिक संक्रमण दर गिरकर 2.97 प्रतिशत रह गई. कोरोना संक्रमण से एक दिन में 1,183 लोगों की जान चली गई है, जिससे कोरोना महामारी में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 3,94,493 हो गया है. Also Read - पूरे भारत में Delta Plus वैरिएंट के 48 मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा- हर वैरिएंट पर कारगर हैं Covidshield और Covaxin

कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति: 26 जून 2021

कुल केस (Total cases) : 3,01,83,143

कुल ठीक (Total recoveries) : 2,91,93,085

मृतक संख्‍या (Death toll) : 3,94,493

सक्रिय मरीज (Active cases): 5,95,565 Also Read - 3 करोड़ कोविड वैक्सीन खुराक देने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र, कोरोना मामलों में भी आ रही कमी

एक्‍टिव मरीजों की संख्या 6 लाख से नीचे, मौतों का आंकड़ा करीब 3.95 लाख

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार को सुबह 8: 00 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार, इस संक्रामक रोग से एक दिन में 1,183 लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 3,94,493 हो गई है. एक्‍टिव मरीजों की संख्या कम होकर 5,95,565 हो गयी जो संक्रमण के कुल मामलों का 1.97 प्रतिशत है.

India reports 48,698 new #COVID19 cases, 64,818 recoveries, and 1,183 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry.

Total cases: 3,01,83,143

Total recoveries: 2,91,93,085

Death toll: 3,94,493

Active cases: 5,95,565 pic.twitter.com/NIfDeKqKMm

— ANI (@ANI) June 26, 2021