Covid 4th Wave Latest Update: देश के कुछ शहरों में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एक बार फिर पाबंदियां वापस आने लगीं (Covid Restriction Return) हैं. देश की राजधानी दिल्ली (Delhi New Mask Rule) समेत हरियाणा और यूपी के कुछ शहरों में एक बार फिर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद इन शहरों से मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी. इन सबके बीच लोगों के बीच यह भी चर्चा है कि क्या कोरोना की चौथी लहर आ गई है? हालांकि ICMR के पूर्व हेड साइंटिस्ट डॉ. रमन आर गंगाखेडकर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह चौथी लहर है. कोरोना का BA.2 वेरिएंट दुनिया भर के लोगों को प्रभावित कर रहा है.Also Read - दिल्ली में Mask Returns, मास्क नहीं लगाने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना, फिलहाल स्कूल नहीं होंगे बंद

No new variant has emerged so far. Those who are older, those who have not taken vaccines, those who have got infected so far, need to remember to use a face mask: Dr. Raman R Gangakhedkar, former head scientist of epidemiology & communicable disease at ICMR pic.twitter.com/AyRkL2bhxC

— ANI (@ANI) April 20, 2022