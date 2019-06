श्रीनगर: जम्‍मू- कश्‍मीर के अनंतनाग इलाके में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के पांच जवान शहीद हो गए हैं. वहीं, आतंकी वारदात में घायल हुए चार अन्‍य को इलाज के लिए अब 92 बेस हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है. जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. हताहतों में अनंतनाग पुलिस स्‍टेशन के एसएचओ आसद खान और एक स्‍थानीय महिला है. सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन के जवान जम्‍मू और कश्‍मीर पुलिस के साथ अनंतनाग के केपी चौक पर तैनात थे. बुधवार शाम करीब 4:55 बजे बाइक पर आए दो आतंकियों ने पहले ग्रेनेड से इन जवानों पर हमला किया, फिर एके-47 राइफल से ताबड़तोड़ गोलीबारी करने लगे.

घटना में तीन सुरक्षाकर्मी और एक नागरिक घायल हो गए. शहीद सुरक्षाकर्मियों में दो सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) रैंक के अधिकारी शामिल हैं. पुलिस सूत्रों ने कहा, “मुठभेड़ में एक महिला, एक स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) और दो सीआरपीएफ जवान घायल हुए हैं. बता दें जम्‍मू-कश्‍मीर में सुरक्षाबलों के चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट के तहत बड़ी संख्‍या में आतंकियों का सफाया किया जा रहा है. आर्मी की कार्रवाई से बौखलाए आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर हमला किया है.

#UPDATE Total 5 CRPF personnel have lost their lives in Anantnag terrorist attack in Jammu & Kashmir, today. pic.twitter.com/sXoVnbkqzi

