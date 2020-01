नई दिल्ली: नए साल के पहले दिन दिन यात्रियों की भारी भीड़ के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के पांच स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार को बुधवार शाम को बंद कर दिया गया. वहीं, सड़कों पर भी भारी ट्रैफिक है. राजधानी क्षेत्र समेत महानगर में यातायात में जगह-जगह वाहनों की भीड़ है और जाम लगते हुए देखे जा सकते हैं.

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC): Entry & exit gates of Central Secretariat, Udyog Bhawan, Pragati Maidan, Khan Market and Mandi House are closed. Interchange is available at Central Secretariat and Mandi House. pic.twitter.com/wkOZwE2GJi

— ANI (@ANI) January 1, 2020