CJP का 5 प्वॉइंट एग्जाम रिफॉर्म चार्टर क्या है? जिसे सरकार ने पूरा करने का किया वादा

NEET पेपर लीक विवाद से शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे-धीरे देशभर के छात्रों की परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग का बड़ा अभियान बन गया. CJP का कहना है कि केवल किसी एक अधिकारी के इस्तीफे से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि परीक्षा प्रणाली में संरचनात्मक बदलाव जरूरी हैं.

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कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास (ब्लैक टी शर्ट) और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को 5 प्वॉइंट का प्रपोजल दिया है. (ANI)

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने जंतर-मंतर पर चल रहा छात्र आंदोलन खत्म हो चुका है. छात्र धीरे-धीरे अपने घर की ओर लौट रहे हैं. धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई) को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ बातचीत हुई. इसमें बताया गया कि CJP की सभी 3 मांगें मान ली गई हैं. CJP ने एजुकेशन सिस्टम में सुधार को लेकर सरकार को 5 प्वॉइंट का प्रपोजल भी दिया है. सरकार ने इन प्वॉइंट पर गंभीरता से विचार करने की बात कही है.

आइए जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के 5 प्वॉइंट के प्रपोजल में क्या-क्या बातें हैं:-

1. नया परीक्षा कानून बनाने की मांग

कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने Public Examinations (Transparency, Accountability and Candidates’ Rights) Act जैसा नया कानून बनाने का प्रस्ताव दिया है. इसमें परीक्षाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी. इस प्रस्ताव के तहत 7 प्वॉइंट हाइलाइट किए गए हैं-

संगठित पेपर लीक गिरोहों के लिए मिनिमम सजा 3 साल से बढ़ाकर 10 साल की जाए. साथ ही अवैध कमाई जब्त हो, भारी जुर्माना लगाया जाए और दोषियों को हमेशा के लिए परीक्षा संबंधी गतिविधियों से प्रतिबंधित किया जाए.

हर पेपर लीक मामले में संबंधित मंत्री संसद में आकर बताए कि घटना कैसे हुई और सरकार ने दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की.

हर पेपर लीक की जांच रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में हो. जांच रिपोर्ट 30 दिन के भीतर संसद में पेश की जाए. अगले 30 दिन में दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी हो.

एक स्वतंत्र Examinations Ombudsman बनाया जाए, जिसे शिकायत मिलने पर या स्वतः संज्ञान लेकर परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच करने, छात्रों को राहत देने और बाध्यकारी निर्देश जारी करने का अधिकार हो.

परीक्षा कराने वाली एजेंसियों और वेंडर्स के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण बनाया जाए, जो उनका पंजीकरण, ऑडिट और जरूरत पड़ने पर ब्लैकलिस्ट कर सके. यह ब्लैकलिस्ट पूरे देश की केंद्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं पर लागू हो.

सभी परीक्षा संस्थाओं का नियमित ऑडिट हो, हर साल Examination Integrity Report जारी की जाए, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट और सुरक्षा ऑडिट सार्वजनिक किए जाएं तथा किसी भी सुरक्षा चूक या पेपर लीक की जानकारी 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक की जाए.

राज्यों के लिए एक मॉडल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, ताकि राज्य लोक सेवा आयोग (PSC), शिक्षा बोर्ड, प्रवेश परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं में भी यही सुरक्षा और पारदर्शिता के नियम लागू किए जा सकें.

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2. NTA और अन्य परीक्षा एजेंसियों में बड़ा सुधार

चार्टर में दूसरा प्वॉइंट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA), SSC और अन्य राष्ट्रीय परीक्षा संस्थाओं की कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव की मांग की गई है. इसमें संस्थागत जवाबदेही तय करने, परीक्षा प्रक्रिया की स्वतंत्र निगरानी और पेपर लीक रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है. इसके तहत 4 सुझाव हैं-

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को खत्म कर कानून के तहत नेशनल टेस्टिंग कमीशन (NTC) बनाई जाए. इसमें स्थायी कर्मचारी हों, कॉन्ट्रैक्ट आधारित व्यवस्था खत्म की जाए और हर साल CAG से वित्तीय व प्रदर्शन ऑडिट कराया जाए.

SSC को एक वैधानिक संस्था बनाया जाए. हर साल तय परीक्षा कैलेंडर जारी हो और भर्ती की अधिसूचना निकलने के एक साल के भीतर पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए.

हर मंत्रालय को हर साल अपने सभी खाली पदों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी. साथ ही SSC को प्रत्येक भर्ती से पहले पदों की सटीक संख्या घोषित करनी होगी, ताकि उम्मीदवारों को पूरी पारदर्शिता मिले.

राज्यों को यह विकल्प दिया जाए कि वे राज्य कोटा (State Quota) की मेडिकल सीटों के लिए NEET से बाहर रह सकें. साथ ही NEET के सिलेबस तय करने की प्रक्रिया में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए.

3. स्टूडेंट्स राइट्स चार्टर

CJP ने छात्रों के लिए अलग Students’ Rights Charter लागू करने की मांग रखी है. इसके तहत परीक्षा रद्द होने, पेपर लीक या प्रशासनिक लापरवाही की स्थिति में छात्रों के अधिकार, समयबद्ध समाधान और मुआवजे जैसी व्यवस्थाओं की मांग की गई है. इसके तहत 5 सुझाव दिए गए हैं:-

पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने या बिना वजह परीक्षा टलने की स्थिति में हर रजिस्टर्ड कैंडिडेट को एग्जाम फीस वापस मिले. 15 दिनों के भीतर मुफ्त दोबारा परीक्षा और तय मुआवजा दिया जाए.

कॉलेजों में सेमेस्टर के बीच फीस नहीं बढ़ाई जाए. साथ ही निजी मेडिकल और प्रोफेशनल कॉलेजों में कम से कम 50% सीटों की फीस सरकारी कॉलेजों के बराबर रखी जाए.

हर साल पहले से वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए. अगर सिलेबस, परीक्षा पैटर्न या पात्रता में कोई बदलाव करना हो तो उसकी सूचना कम से कम दो साल पहले दी जाए.

छात्रों को आंसर-की, रिस्पॉन्स शीट और नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया देखने का अधिकार मिले.

शिकायतों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए, जहां 48 घंटे के भीतर शिकायत की पुष्टि और 30 दिनों के भीतर फैसला हो.

4. पेपर लीक पर सख्त जवाबदेही

चार्टर में कहा गया है कि परीक्षा में गड़बड़ी होने पर केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई न हो, बल्कि संबंधित अधिकारियों और संस्थानों की भी स्पष्ट जवाबदेही तय की जाए. दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और समयबद्ध जांच की व्यवस्था हो. इसके तहत 3 सुझाव हैं:-

पेपर लीक या परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के कारण किसी अभ्यर्थी की जान चली जाती है, तो उसके परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाए.

देश के प्रमुख कोचिंग हब में स्थित कोचिंग संस्थानों के लिए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श (काउंसलिंग) की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य किया जाए, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता मिल सके.

कोचिंग संस्थानों के लिए फीस में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और छात्रों को आकर्षित करने वाले भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम लागू किया जाए.

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5. एग्जाम सिस्टम में ट्रांसपिरेंसी और सुधार

CJP ने एग्जाम सिस्टम यानी पेपर तैयार करने, एवैलुएशन और रिजल्ट जारी करने के प्रोसेस को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की मांग की है. CJP का तर्क है कि भविष्य में इससे पेपर लीक और धांधली जैसी घटनाओं पर रोक लग सकती है. इसके तहत 4सुझाव दिए गए हैं-

परीक्षा प्रणाली की लगातार निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाओं पर एक स्थायी संसदीय समिति का गठन किया जाए.

पिछले 12 साल में हुई परीक्षा गड़बड़ियों, पेपर लीक और भर्ती में देरी पर अगले 6 महीनों के भीतर एक व्हाइट पेपर जारी किया जाए.

के. राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने की स्थिति का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए, ताकि यह पता चल सके कि कितनी सिफारिशें लागू हुईं और कितनी बाकी हैं.

छात्रों के अधिकारों, परीक्षा सुधारों और शिकायतों की स्थिति पर Annual Students’ Rights Report हर वर्ष संसद में पेश करना अनिवार्य किया जाए.

सरकार ने क्या कहा?

CJP के साथ हुई बातचीत के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि CJP के 5 प्वॉइंट चार्टर पर गंभीरता से विचार किया जाएगा. उन्होंने आंदोलनकारियों पर दर्ज FIR वापस लेने, प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने और परीक्षा सुधारों पर आगे चर्चा करने का भी आश्वासन दिया है. इसके बाद CJP ने जंतर-मंतर पर अपना धरना खत्म करने की घोषणा की.

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