नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को कचरा प्रबंधन के लिए शहरों की रेटिंग जारी करते हुए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और मध्यप्रदेश के इंदौर सहित 6 शहरों को 'कूड़ा मुक्त पांच सितारा शहर' घोषित किया. केंद्र ने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने में स्वच्छ भारत मिशन "सबसे बड़ी ताकत" है. इस फाइव स्‍टार रेटिंग में अंबिकापुर और इंदौर के अलावा गुजरात के राजकोट और सूरत, कर्नाटक के मैसूर और महाराष्ट्र के नवी मुंबई को स्‍थान मिला है.

आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कूड़ा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के परिणामों की घोषणा की. कुल 141 शहरों की रेटिंग हुई है इनमें को पांच सितारा, 65 को तीन सितारा और 70 को एक सितारा मिला है.

Heartiest congratulations to Ambikapur, Rajkot, Surat, Mysuru, Indore & Navi Mumbai for receiving a 5-Star Rating, 65 cities for receiving a 3-Star Rating & 70 cities for receiving 1-Star Rating this year.

I am sure this will inspire all cities to improve their ratings in future.

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) May 19, 2020