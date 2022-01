5 States Assembly Election: 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा करते मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त सुशील चंद्रा ने कहा 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति और COVID19 रोगी डाक मतपत्र द्वारा मतदान कर सकते हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति और कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं.Also Read - Election Dates 2022: पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, जानें कब होगा मतदान

Senior citizens above 80 years of age, persons with disabilities & COVID19 patients can vote by postal ballot: CEC Sushil Chandra on 5 States polls pic.twitter.com/aHJXWIkqRZ

