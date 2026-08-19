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ग्रेटर नोएडा में 500 एकड़ में बनेगी जापान सिटी, जानिये इस प्रोजेक्ट से कैसे बदलेगी यूपी की तस्वीर- Explained

UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में रोजगार के नए अवसर और विभिन्न क्षेत्र रिसर्च सेंटर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने ग्रेटर नोएडा में जापानी सिटी बसाने का फैसला किया है.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 19, 2026, 3:57 PM IST
Japan City
ग्रेटर नोएडा में बनेगी जापान सिटी (तस्वीर @AI से)
  • इस पेशकश से जापानी कंपनियां गदगद, UP को मिला 3200 करोड़ का शुरुआती निवेश
  • स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का हब बनेगा ग्रेटर नोएडा
  • यूपी की अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति, मुख्यमंत्री का सपना- 1 ट्रिलियन हो राज्य की इकॉनमी
  • 500 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का 60 प्रतिशत काम पूरा, जल्दी ही शुरू होगा काम

देश की राजधानी नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 आयोजित हो रहा है. यहां उत्तर प्रदेश सरकार जापान की बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर निवेश के बड़े प्रोजेक्ट्स को राज्य में लाने की कोशिश में जुटी है. योगी आदित्यनाथ सरकार ने जापान की कंपनियों को एक मंच पर लाकर बड़ा ऑफर देकर उनका दिल जीत लिया है. यूपी सरकार ने दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में 500 एकड़ जमीन पर जापान सिटी बनाने की पेशकश की है.

कितनी होती है 500 एकड़ जमीन?

अगर आप क्षेत्रफल के लिहाज से 500 एकड़ जमीन का अनुमान लगाने का सोच रहे हैं तो बता दें आसान भाषा में इसे यूं समझा जा सकता है कि अगर यह वर्गाकार जमीन का टुकड़ा है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई चारों ओर से 1.42 KM (करीब डेढ़ किलोमीटर) होगी. वहीं अगर यह आयताकार भूमि है तो फिर करीब-करीब ऐसा समझ लीजिए कि इसकी आमने-सामने की भुजाएं करीब 2 किलोमीटर X 1 किलोमीटर लंबी होंगी.

Japan City info

नोएडा में जापान सिटी की एक झलक… @AI तस्वीर

योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा को ही क्यों चुना?

सरकार ने इस शहर को बसाने के लिए ग्रेटर नोएडा का चयन बहुत सोच-समझकर किया है. जापानी कंपनियां अगर यहां आकर इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उन्हें इन्फ्रास्ट्रक्चर के तौर पर यहां सबकुछ तैयार मिलेगा. क्योंकि ग्रेटर नोएडा का इलाका पहले ही यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है. यहां पास में ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित हो गया है, जिससे कंपनियों को लॉजिस्टिक लाने-लेजाने का अडवान्टेज मिलेगा. नोएडा पहले से ही राज्य का बड़ा इंडस्ट्रियल है, जहां कई कंपनियां मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में काम कर रही हैं. इससे इन कंपनियों को दूसरी कंपनियों के साथ काम करने में आसानी होगी.

मैन्युफैक्चरिंग का हब होगी नोएडा की जापानी सिटी

ऐसे में सरकार का मकसद है कि इस 500 एकड़ जमीन पर जापानी कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाएगा. यहां जापानी बिजनेस, इन्वेस्टर्स और कंपनियों के लिए बेहतर माहौल देने की योजना है. मौजूदा दौर में ग्रेटर नोएडा एक ऐसा सेंटर है, जो उत्तर प्रदेश के सभी बड़े एक्सप्रेसवे से जुड़ा होने के साथ-साथ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से भी बहुत दूर नहीं हैं. इससे कंपनियों को भारत में अपनी नेटवर्किंग बनाने का शानदार मौका मिलता है. यूपी सरकार इस बिजनेस हब की कीमत को पहचानती है और इसलिए इस जोन से उसने अपना राजस्व बढ़ाने की योजनाओं को विस्तार देना शुरू किया है. उसका प्लान है कि वह यहां से अपने सालाना बजट के कुल राजस्व का एक चौथाई भाग (25 फीसदी) यहीं से प्राप्त करे. अभी राज्य की जीडीपी में इस शहर का योगदान 10 फीसदी का है.

Japan City in Greater Noida

नोएडा में जापान सिटी को लेकर निवेश को उत्साहित हैं जापानी कंपनियां @AI

आर्थिक तरक्की को मिलेगी और रफ्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना देखा है.वह जानते हैं कि उनके इस सपने में नोएडा क्षेत्र का योगदान कितना अहम रहेगा. इसी मकसद से नई दिल्ली में यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट 2026 (18 से 23 अगस्त) 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है. यहां यूपी सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA)का इलाके में 500 एकड़ जमीन देकर जापानी सिटी बनाने की पेशकश की है.

सरकार का प्लान- इस सिटी में सब कुछ

सरकार की योजना है कि इन खास सिटीज में औद्योगिक, रेसीडेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल सुविधाएं एक ही स्थान पर बनाने का प्लान है, ताकि इन्हें आपस में बढ़िया तालमेल और तेज गति के साथ मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस का मौका मिल सके. इतना ही नहीं यहां लोगों की जरूरत का ख्याल रखते हुए स्कूल, हॉस्पिटल, बाजार, मॉल समेत अन्य जरूरी चीजों की पूर्ति के लिए भी छोटे-छोटे दूसरे हब तैयार किए जाएंगे. जापानी कंपनियों को भी यूपी सरकार का यह ऑफर पसंद आया है और कंपनियों ने यहां करीब 3200 करोड़ का निवेश की योजनाएं बना ली हैं. एस्कोर्ट्स कुबोटा ने यहां ₹2025 करोड़, मिंड कॉर्पोरेशन ने ₹1166 करोड़ के निवेश को हरीझंडी दे दी है. अभी और भी कई कंपनियां यहां अपनी रुचि दिखा रही हैं.

जमीन अधिग्रहण का 60 फीसदी काम पूरा

बताया जा रहा है कि जापान सिटी के लिए जिस 500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना है उसकी पहचान भी हो चुकी है और सरकार ने अधिग्रहण का काम 60 फीसदी काम पूरा भी कर लिया है. जापानी कंपनियों को यहां लाने का मकसद है कि वे नोएडा में सिर्फ बड़ा निवेश ही नहीं लाएंगी बल्कि वे ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी समेत कई अन्य टेक्नोलॉजी भी लेकर आएंगी, जिनकी भारत को दरकार है.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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