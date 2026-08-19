ग्रेटर नोएडा में 500 एकड़ में बनेगी जापान सिटी, जानिये इस प्रोजेक्ट से कैसे बदलेगी यूपी की तस्वीर- Explained

देश की राजधानी नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 आयोजित हो रहा है. यहां उत्तर प्रदेश सरकार जापान की बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर निवेश के बड़े प्रोजेक्ट्स को राज्य में लाने की कोशिश में जुटी है. योगी आदित्यनाथ सरकार ने जापान की कंपनियों को एक मंच पर लाकर बड़ा ऑफर देकर उनका दिल जीत लिया है. यूपी सरकार ने दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में 500 एकड़ जमीन पर जापान सिटी बनाने की पेशकश की है.
अगर आप क्षेत्रफल के लिहाज से 500 एकड़ जमीन का अनुमान लगाने का सोच रहे हैं तो बता दें आसान भाषा में इसे यूं समझा जा सकता है कि अगर यह वर्गाकार जमीन का टुकड़ा है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई चारों ओर से 1.42 KM (करीब डेढ़ किलोमीटर) होगी. वहीं अगर यह आयताकार भूमि है तो फिर करीब-करीब ऐसा समझ लीजिए कि इसकी आमने-सामने की भुजाएं करीब 2 किलोमीटर X 1 किलोमीटर लंबी होंगी.
सरकार ने इस शहर को बसाने के लिए ग्रेटर नोएडा का चयन बहुत सोच-समझकर किया है. जापानी कंपनियां अगर यहां आकर इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उन्हें इन्फ्रास्ट्रक्चर के तौर पर यहां सबकुछ तैयार मिलेगा. क्योंकि ग्रेटर नोएडा का इलाका पहले ही यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है. यहां पास में ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित हो गया है, जिससे कंपनियों को लॉजिस्टिक लाने-लेजाने का अडवान्टेज मिलेगा. नोएडा पहले से ही राज्य का बड़ा इंडस्ट्रियल है, जहां कई कंपनियां मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में काम कर रही हैं. इससे इन कंपनियों को दूसरी कंपनियों के साथ काम करने में आसानी होगी.
ऐसे में सरकार का मकसद है कि इस 500 एकड़ जमीन पर जापानी कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाएगा. यहां जापानी बिजनेस, इन्वेस्टर्स और कंपनियों के लिए बेहतर माहौल देने की योजना है. मौजूदा दौर में ग्रेटर नोएडा एक ऐसा सेंटर है, जो उत्तर प्रदेश के सभी बड़े एक्सप्रेसवे से जुड़ा होने के साथ-साथ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से भी बहुत दूर नहीं हैं. इससे कंपनियों को भारत में अपनी नेटवर्किंग बनाने का शानदार मौका मिलता है. यूपी सरकार इस बिजनेस हब की कीमत को पहचानती है और इसलिए इस जोन से उसने अपना राजस्व बढ़ाने की योजनाओं को विस्तार देना शुरू किया है. उसका प्लान है कि वह यहां से अपने सालाना बजट के कुल राजस्व का एक चौथाई भाग (25 फीसदी) यहीं से प्राप्त करे. अभी राज्य की जीडीपी में इस शहर का योगदान 10 फीसदी का है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना देखा है.वह जानते हैं कि उनके इस सपने में नोएडा क्षेत्र का योगदान कितना अहम रहेगा. इसी मकसद से नई दिल्ली में यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट 2026 (18 से 23 अगस्त) 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है. यहां यूपी सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA)का इलाके में 500 एकड़ जमीन देकर जापानी सिटी बनाने की पेशकश की है.
सरकार की योजना है कि इन खास सिटीज में औद्योगिक, रेसीडेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल सुविधाएं एक ही स्थान पर बनाने का प्लान है, ताकि इन्हें आपस में बढ़िया तालमेल और तेज गति के साथ मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस का मौका मिल सके. इतना ही नहीं यहां लोगों की जरूरत का ख्याल रखते हुए स्कूल, हॉस्पिटल, बाजार, मॉल समेत अन्य जरूरी चीजों की पूर्ति के लिए भी छोटे-छोटे दूसरे हब तैयार किए जाएंगे. जापानी कंपनियों को भी यूपी सरकार का यह ऑफर पसंद आया है और कंपनियों ने यहां करीब 3200 करोड़ का निवेश की योजनाएं बना ली हैं. एस्कोर्ट्स कुबोटा ने यहां ₹2025 करोड़, मिंड कॉर्पोरेशन ने ₹1166 करोड़ के निवेश को हरीझंडी दे दी है. अभी और भी कई कंपनियां यहां अपनी रुचि दिखा रही हैं.
बताया जा रहा है कि जापान सिटी के लिए जिस 500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना है उसकी पहचान भी हो चुकी है और सरकार ने अधिग्रहण का काम 60 फीसदी काम पूरा भी कर लिया है. जापानी कंपनियों को यहां लाने का मकसद है कि वे नोएडा में सिर्फ बड़ा निवेश ही नहीं लाएंगी बल्कि वे ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी समेत कई अन्य टेक्नोलॉजी भी लेकर आएंगी, जिनकी भारत को दरकार है.
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