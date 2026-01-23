  • Hindi
Fact Check: क्या जल्द बंद होने जा रहे 500 रुपये के नोट? जानिये क्या है हकीकत, सरकार की तरफ से भी आ गया बयान

Fact Check: सरकार ने 500 रुपये के नोट बंद करने के कयासों को अफवाह करार दिया है साथ ही अपील की है कि इस तरह के भ्रामक खबरों से दूर रहें.

Fact Check: क्या जल्द बंद होने जा रहे 500 रुपये के नोट? जानिये क्या है हकीकत, सरकार की तरफ से भी आ गया बयान

Fact Check: क्या 500 रुपये के नोट जल्द ही बंद होने जा रहे हैं? सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई खबरें वायरल हो रही हैं. वायरल हो रहीं खबरों में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) सरकार के साथ मिलकर एक बार भी नोटबंदी की तैयारी कर रही है? इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यह ‘नोटबंदी 2.0’ होगी, क्योंकि 1000 और 2000 रुपये के नोट बंद किये लगभग 10 साल बीत चुके हैं. इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इस बार 500 ​​रुपये के नोट चलन से हटा दिए जाएंगे.

PIB ने दावे को बताया फर्जी

सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें भरी हुई हैं और इस दावे का कोई आधार नहीं है. सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि 500 रुपये के नोट को बंद करने संबंधी वायरल हो रही खबरें फर्जी हैं. PIB फैक्ट चेक ने इस खबर को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने ट्वीट कर सोशल मीडिया पर चल रही 500 रुपये के नोटों पर पाबंदी की अटकलों को ‘फर्जी जानकारी’ बताया है.

सिर्फ आधिकारिक सोर्स पर करें भरोसा

PIB ने पुष्टि की है कि केंद्र सरकार ने इन डिनॉमिनेशन को वापस लेने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है. वायरल पोस्ट में झूठा दावा किया गया है कि सरकार काले धन को खत्म करने के लिए 500 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगाने की योजना बना रही है. PIB फैक्ट चेक की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ आधिकारिक सोर्स पर ही भरोसा करें.

पहले भी वायरल हो चुकी हैं ऐसी खबरें

PIB के मुताबिक, सरकार ने 500 रुपये के नोटों पर बैन लगाने की ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है. इसलिए, नागरिक उन्हें पहले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. PIB टीम ने लोगों से ऐसी पोस्ट से गुमराह न होने की अपील की है. यह पहली बार नहीं है जब फर्जी पोस्ट वायरल हुई है. 500 रुपये के बारे में गुमराह करने वाली पोस्ट पहले भी वायरल हो चुकी हैं. PIB फैक्ट चेक की पोस्ट में लोगों से अपील की गई है कि ‘गलत जानकारी पर विश्वास न करें’ और हमेशा खबरों को आधिकारिक सोर्स से वेरिफाई करें.

भ्रामक खबरों से रहें दूर

सरकार की तरफ से बार-बार अपील की जाती रही है कि जब तक आधिकारिक घोषणा न हो तब तक भ्रामक खबरों (Fake News) पर यकीन नहीं करें. इसके लिए ही ‘PIB Fact Check’ विंग की शुरुआत की गई है. इसका उद्देश्य लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और भ्रामक खबरों के खिलाफ सचेत करना है. बता दें कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने दिसंबर 2019 में इस Fact Check विंग को लॉन्च किया था. पीआईबी का उद्देश्य ‘सरकार की नीतियों और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित होने वाली योजनाओं से संबंधित गलत सूचना की पहचान करना है.’

