अमृतसर: सीमा शुल्क विभाग ने ट्रक के जरिए व्यापार मार्ग से तस्करी कर लाई जा रही 532 किलोग्राम हेरोइन अटारी सीमा पर बरामद की है. इसकी कीमत 2,700 करोड़ रुपए बताई गई है. भारतीय सीमाशुल्क के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी बताई जाती है. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी.

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त दीपक कुमार गुप्ता ने बताया कि हेरोइन की खेप और अन्य 52 किलोग्राम संदिग्ध मिश्रित मादक पदार्थ ट्रक में सेंधा नमक के सैकड़ों बोरों के नीचे छिपाकर रखा गया था. यह ट्रक पाकिस्तान से एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) से शनिवार को अटारी पहुंचा था. गुप्ता ने कहा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत 2,700 करोड़ रुपए बताई जाती है.

