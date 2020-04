Coronavirus positive cases Updates in India: कोराना वायरस का कहर कदम-दर-कदम बढ़ता जा रहा है. गुरुवार को ताजा जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में 24 घंटे में COVID19 के संक्रमण के 540 नए मामले सामने आए हैं. भारत में अब Coronavirus के positive cases की संख्‍या बढ़कर 5734 हो गई है. Also Read - दिल्‍ली में Coronavirus संक्रमण के 20 हॉटस्‍पॉट सील, आना-जाना बैन, मास्‍क लगाना जरूरी

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत में अब तक कोरोना वायरस से हुई मौतों का आंकड़ा 166 हो गया है. केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, Coronavirus positive cases 5734 में से 5095 सक्रिय मरीज हैं. जबकि इलाज से 473 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्‍चार्ज किया जा चुका है.

बता दें कि दिल्‍ली में दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 669 हो गई है, जिनमें 426 मामले निजामुद्दीन मरकज से संबंधित हैं. दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, मंगलवार की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 576 थी, जिसमें एक दिन में 51 नए मामले सामने आए थे और दो मौतें हुई थीं.

