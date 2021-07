COVID19 cases, Coronavirus, News: भारत में पिछले कई दिनों बाद कोरोना संक्रमण से मौतों का आंकड़ा काफी कम देखने को मिला है. देश में आज शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 38,949 नए केस आए और 24 घंटे में 542 मरीजों की मौत हो गई. देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,30,422 है, जबकि कुल मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 4,12,531 हो गया है.Also Read - COVID19​​-19 की तीसरी लहर? मणिपुर सरकार ने 10 दिनों के लिए पूर्ण कर्फ्यू की घोषणा की

भारत में COVID19 के 38,949 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,10,26,829 हो गई है. 542 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 4,12,531 हो गई है. कोरोना संक्रमण से पिछले घंटे में 40,026 और लोग स्‍वस्‍थ हुए हैं, जिसके बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 3,01,83,876 हो गई है. देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,30,422 है.

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, देश में COVID19 संक्रमण से रिकवरी रेट बढ़कर 97.28% हो गया है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.99% है. दैनिक पॉजिटिविटी रेट लगातार 25 दिनों से 3 फीसदी से कम है.

Recovery rate increases to 97.28%. Active cases constitute 1.39% of total cases. Weekly positivity rate remains below 5%, currently at 2.14%. Daily positivity rate at 1.99%, less than 3% for 25 consecutive days. Testing capacity ramped up, 44.00cr total conducted: Health Ministry

