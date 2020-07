नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन करने को लेकर बयान जारी किया है. रविशंकर प्रसाद ने केंद्र सरकार के कदम को चीन के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक बताया है. उन्होंने पश्चिम बंगाल में आयोजित एक रैली में कहा कि हमने देश के लोगों के डेटा और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया है. भारत सरकार का चीन पर यह डिजिटल स्ट्राइक है. Also Read - India-China Border Row: अमेरिका ने कहा- भारत व अन्य देशों के खिलाफ आक्रामक रवैया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का असली चेहरा

बता दें कि बीते दिनों निजता की सुरक्षा के आधार पर भारत सरकार द्वारा चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया है. इस बाबत देश में लंबे समय से चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था. वहीं चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने के बाद चीन के माउथपीस ग्लोबल टाईम्स ने भारत को धमकी देते हुए इसे डोकलाम मुद्दे से जोड़ा और कहा था कि भारत को डोकलाम से भी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा. Also Read - 59 चीनी एप बंद होने के बाद BSNL भी एक्शन में, 4जी टेंडर कैंसिल, चीन की कंपनी को बड़ा झटका

For security and sovereignty of India, for countrymen’s digital security and privacy we have banned 59 apps, including TikTok. India knows how to look in the eyes of those eyeing our borders and to protect countrymen, India can even do a digital strike: Union Minister RS Prasad pic.twitter.com/SobP31ifA9 Also Read - चीन से तनाव के बीच राजनाथ सिंह लद्दाख जाएंगे, सीमा पर सैनिकों से करेंगे बातचीत

— ANI (@ANI) July 2, 2020