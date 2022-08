5G Services in India: भारत में 5G सेवाएं 12 अक्टूबर तक शुरू होंगी. इतना ही नहीं इसकी कीमतें भी काफी सस्ती होने की संभावना है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सिस्टम्स का इंस्टालेशन किया जा रहा है. जल्द ही टेलिकॉम ऑपरेशन्स 5G सेवाओं के रोलआउट के साथ आने वाला है. अश्वनी वैष्णव ने कहा, ‘हम 5G सेवाओं को तेजी से शुरू करने की योजना बना रहे हैं. दूरसंचार ऑपरेटर उस संबंध में काम कर रहे हैं और इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं. उम्मीद है कि हमें 12 अक्टूबर तक 5जी सेवाएं शुरू कर देनी चाहिए और फिर शहरों और कस्बों में इसका विस्तार करना चाहिए.’ 5जी सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा और पहले चरण के दौरान केवल 13 चयनित शहरों को तेज गति वाली 5जी इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी।Also Read - आम आदमी की जेब के मुताबिक होगा बुलेट ट्रेन का किराया, रेल मंत्री ने दिए संकेत

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि 5जी सेवाओं के देश के हर हिस्से तक पहुंचने की उम्मीद है और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कीमतें सस्ती रहें. उन्होंने कहा, ‘हमारी उम्मीदें हैं कि 5G अगले दो से तीन वर्षों में देश के हर हिस्से में पहुंच जाना चाहिए. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह किफायती रहे. उद्योग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.’

More #TelecomReforms towards PM @narendramodi Ji’s vision of digital inclusion. pic.twitter.com/4nOu48gvHN

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 25, 2022