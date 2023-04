दिल्ली में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल, अगस्त के बाद पहली बार 600 से ज्यादा नए केस; पंजाब-हरियाणा में भी बढ़े मरीज

Coronavirus Update: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में फिर बड़ा उछाल देखने को मिला है. दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 600 से ज्यादा मरीज सामने आए. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 606 नए मामले सामने आए और संक्रमण की दर 16.98 प्रतिशत रही. यह पिछले साल अगस्त के बाद एक दिन में सामने आए संक्रमण के सबसे अधिक मामले हैं. स्वास्थ्य विभाग द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान संक्रमण से एक मरीज की मौत भी हो गई.

Delhi reports 606 new #COVID19 cases, 340 recoveries and one death (primary cause of death is not COVID) in the last 24 hours. Active cases 2060 pic.twitter.com/CH5Ji19VFt — ANI (@ANI) April 6, 2023