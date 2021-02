Uttarakhand, death toll, glacial burst, Tapovan tunnel, Chamoli, Joshimath, News: उत्तराखंड (Uttarakhand) के चमोली (Chamoli)जिले में अचानक ग्‍लेशियर फटने (glacial burst) के बाद से आई बाढ़ के बाद तपोवन में फंसे श्रमिकों तक पहुंचने के लिए 13 वें दिन भी बचाव अभियान जारी रहने के बीच शुक्रवार को सुबह मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक 62 शव मिल चुके हैं, जबकि बृहस्पतिवार को तीन शव बरामद हुोने, जिससे इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 61 हो गई थी. Also Read - Sidhi Bus Accident: 51 मौतें के बाद एक्शन, CM शिवराज सिंह चौहान ने RTO, MPRDC मैनेजर, AGM समेत 4 को सस्‍पेंड किया

ताज जानकारी के अपडेट के मुताबिक, 142 लोग अब भी लापता हैं और मरने वालों की संख्‍या (death toll) 62 हो चुकी है. बता दें क‍ि बीते 7 फरवरी को ग्‍लेशियर फटने से यह बड़ा हादसा हुआ था. Also Read - Sidhi Bus Accident Latest Updates: MP के Sidhi में बस हादसे में मृतकों की संख्‍या 51 हुई, CM मृतकों के परिवारों से मिले

Uttarakhand: Search and rescue operation continues at Tapovan tunnel for the 13th day following flash floods due to glacial burst in Chamoli district on 7th February Also Read - COVID-19: देश में कोरोना संक्रमण के 11,610 नए मामले, 24 घंटे में हुईं 100 मौतें

62 bodies recovered till now, says DGP Uttarakhand pic.twitter.com/Hd8Ep8BB13

— ANI (@ANI) February 19, 2021