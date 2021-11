6th Pay Commission new pay scales for state employees हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के तहत नए वेतनमान की घोषणा की है. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी. सरकार ने घोषणा की है कि अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब दो साल में नियमित किया जाएगा. अभी तक ऐसे कर्मचारियों को तीन साल में नियमित किया जाता है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश गैर-राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान (new pay scales for state employees) की घोषणा की, जो 1 जनवरी 2016 से लागू होगा. उन्होंने कहा कि जनवरी, 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी, 2022 में देय होगा.Also Read - Video: CBI टीम पर ग्रामीण पुरुष- महिलाओं ने किया अटैक, बच्‍चों के यौन उत्पीड़न सामग्री का मामला

ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43 प्रतिशत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर खर्च कर रही है जो कि छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद बढ़कर 50 प्रतिशत तक हो जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी एक जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशन और अन्य पेंशन लाभ दिए जाएंगे. Also Read - Earthquake News: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रिक्टर स्केल पर 4.4 की तीव्रता का भूकंप आया

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत संशोधित वेतनमान और संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के आधार पर दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि नए वेतनमान और संशोधित पेंशन से सरकारी खजाने पर सालाना 6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. Also Read - Petrol-Diesel Rates reduced in States: कई राज्‍यों में 7 से 12 रुपए तक की बड़ी कटौती, UP में सबसे ज्‍यादा कमी की

(इनपुट भाषा)