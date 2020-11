7-8 Pakistan Army soldiers killed in retaliatory firing by Indian Army in response to ceasefire violations from across LoC: इंडियन आर्मी ने आज पाकिस्‍तानी सेना की नापाक हरकत और सीज फायर वायलेशन को बड़ा जवाब देते हुए भारी जवाब कार्रवाई करते हुए पाकिस्‍तान के 7-8 जवानों को मार गिराया है. इंडियन आर्मी के इस पलटवार में करीब 10-12 पाकिस्‍तानी सैनिक घायल हुए हैं. Also Read - पाक आर्मी की फा‍यरिंग में घायल BSF के सब- इंस्‍पेक्‍टर राकेश डोभाल ने दम तोड़ा, एक नागरिक की भी मौत

भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्‍तानी सेना के कई बंकर तबाह हो गए हैं.

भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक, नियंत्रण रेखा के पार से संघर्षविराम उल्लंघन के जवाब में भारतीय सेना द्वारा जवाबी फायरिंग में 7-8 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए हैं. इंडियन आर्मी के पलटवार में मारे गए पाकिस्तानी सेना के सैनिकों की सूची में 2-3 पाकिस्तानी सेना विशेष सेवा समूह (एसएसजी) कमांडो शामिल हैं.