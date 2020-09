Tamilnadu explosion: तमिलनाडु के कुड्डालोर इलाके में एक पटाखे की फैक्ट्री में लगी आग के बाद हुए भीषण विस्फोट में सात लोगों की मौत हो गई है, वहीं चार लोग बुरी तरह घायल हैं. इस धमाके में फैक्ट्री मालिक की भी मौत हो गई है. कुड्डालोर के पुलिस अधीक्षक एम श्री अभिनव ने इसकी पुष्टि की है. जानकारी के मुताबिक ये पटाखा फैक्ट्री तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 190 किलोमीटर दूर कुड्डालोर में है. हादसे के दृश्यों को देखकर लगता है कि विस्फोट कितना भयंकर है.

Tamil Nadu: Death toll rises to seven in Cuddalore fire incident, says SP M Sree Abhinav https://t.co/lGY1REwZpl pic.twitter.com/WBgOOJVbbt

— ANI (@ANI) September 4, 2020