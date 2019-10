मऊ: उत्तर प्रदेश में मऊ जिले के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में सोमवार सुबह गैस सिलेंडर फटने से दो मंजिला मकान ढह गया. हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 14 लोग घायल हैं. पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि मोहम्मदाबाद के वलीदपुर कस्बा में कैन्हया विश्वकर्मा के मकान में सुबह लगभग 6 बजे रसोई गैस में हुए विस्फोट के कारण उनका दो मंजिला मकान ढह गया. उन्होंने बताया कि बचाव और राहत का कार्य जारी है. सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

7 dead and 15 injured after a two-storey building collapsed following a cylinder blast at a home in Mohammadabad, Mau. Several feared trapped. More details awaited. pic.twitter.com/cFr7Q0pEr4

