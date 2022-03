आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में शनिवार रात एक भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत और 45 लोगों की घायल होने की जानकारी सामने आ रही है. घटना के बाद मौके पर पहुंचे तिरुपति के एसपी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह हादसा तिरुपति से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बकरापेट नाम की जगह पर हुआ. उन्होंने बताया कि अब तक मिली जानकारी में पाया गया है कि ड्राईवर की लापरवाही के कारण बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.Also Read - Big Accident In Karnataka: कर्नाटक में बस पलटने से 8 लोगों की दर्दनाक मौत, 20 से ज्यादा गंभीर रुप से घायल

Andhra Pradesh | 7 people killed and 45 injured in a bus accident last night in Chittoor

Accident happened as the bus fell off the cliff due to driver's negligence in Bakrapeta, 25 kms away from Tirupati. Aggrieved were shifted to a nearby hospital: SP, Tirupati pic.twitter.com/Vi3DFj36Uy

— ANI (@ANI) March 27, 2022