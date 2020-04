अमरावती: देश की दक्षिणी राज्‍य आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 71 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ राज्य में अब कोरोना वायरस की खतरनाक महामारी के मरीजों का कुल आंकड़ा 1,403 हो है. सरकार ने गुरुवार को कोविड-19 बुलेटिन में कहा कि पिछले 6 दिन से मृतकों की संख्या 31 पर ही सीमित है और पिछले 24 घंटे में 34 और मरीज ठीक होकर अस्पतालों से अपने-अपने घर जा चुके हैं. Also Read - स्‍टुअर्ट ब्रॉड की भविष्‍यवाणी, जल्‍द शुरू नहीं होने वाली खेल संबंधित गतिविधियां

बुलेटिन में सरकार ने कहा कि राज्य में अब तक कुल 321 मरीज ठीक हो चुके हैं और राज्य में अब कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 1,051 है. Also Read - गेंद पर लार के इस्तेमाल को बदलने की कोई जरूरत नहीं : डेविड वार्नर

कुर्नूल जिले में 43 नए केस के साथ संक्रमितों की संख्या 386

आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित कुर्नूल जिले में गुरुवार को 43 नए मामलों के साथ संक्रमित लोगों की संख्या 386 हो गई. कृष्णा जिले में 10 नए मामलों के साथ कुल 246 मामले हो गए हैं. Also Read - Coronavirus: कर्नाटक में संक्रमितों का आंकड़ा 557 हुआ, अब तक 21 लोगों की जान गई

71 new positive cases reported in Andhra Pradesh in last 24 hours. Total number of #COVID19 positive cases in the state stands at 1403, including 1051 active cases, 31 deaths & 321 discharges. No death reported in last 24 hours: State Command Control Room, Andhra Pradesh pic.twitter.com/jAZPuhsJCU

— ANI (@ANI) April 30, 2020