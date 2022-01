Corona Vaccination: कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने एक अहम पड़ाव पूरा कर लिया है. देश की एक तिहाई व्यस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं. केंद्रीय स्वास्थय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी देते हुए देशवासियों को बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सबका साथ, सबका प्रयास’ के मंत्र के साथ, भारत ने अपनी 75% वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज़ लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है. इस उपलब्धि पर पीएम मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी है.Also Read - Mann ki Baat: पीएम मोदी आज मन की बात करेंगे, पहली बार आधा घंटा देरी से होगा कार्यक्रम, जानें कारण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी वयस्कों में से 75 फीसदी ने वैक्सीन की दोनों डोज़ लगवा ली हैं. इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए हमारे देशवासियों को बधाई. उन्होंने कहा कि उन सभी पर गर्व है जो हमारे टीकाकरण अभियान को सफल बना रहे हैं.

75% of all adults are fully vaccinated.

Congratulations to our fellow citizens for this momentous feat.

Proud of all those who are making our vaccination drive a success. https://t.co/OeCJddtAL8

