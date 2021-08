75 Vande Bharat trains, India, Amrit Mahotsav, Independence: PM Modi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज रविवार 75वें स्‍वतंत्रता दिवस (75th Independence Day) पर कहा कि देश ने संकल्प लिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव (Amrit Mahotsav of Independence) के 75 सप्ताह में 75 वंदेभारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस में जोड़ रही होंगी. पीएम मोदी ने कहा, आज जिस गति से देश में नए Airports का निर्माण हो रहा है, उड़ान योजना दूर-दराज के इलाकों को जोड़ रही है, वो भी अभूतपूर्व है.Also Read - Narendra Modi Speech Live Updates: आज़ादी से लेकर पदक दिलाने वालों के ज़िक्र तक, जानें PM मोदी की स्पीच की बड़ी बातें

75 Vande Bharat trains will connect every corner of India in 75 weeks of Amrit Mahotsav of Independence: PM Modi pic.twitter.com/2wIMt6hpXu

