नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra) ने रविवार को 75वें स्वाधीनता दिवस (75th Independence Day) के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी और कामना की कि आजादी के अमृत महोत्सव का यह वर्ष देशवासियों में नई ऊर्जा और नवचेतना का संचार करे.

पीएम मोदी ने अपने एक संदेश में कहा, "आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत बधाई. आजादी के अमृत महोत्सव का यह वर्ष देशवासियों में नई ऊर्जा और नवचेतना का संचार करे. जय हिंद!"

Also Read - 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्वसंध्या पर देश के नाम राष्ट्रपति का संबोधन, बोले- कोविड महामारी अभी समाप्त नहीं हुई, प्रोटोकॉल के अनुरूप जल्द टीका लगवा लें

प्रधानमंत्री आज लगातार आठवीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराएंगे और वहां से देशवासियों को संबोधित करेंगे. इससे पहले वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे हैं और बापू को भी नमन किया है.

Delhi | PM Narendra Modi pays tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat on the 75th Independence Day

(Photo source: DD News) pic.twitter.com/n9sybFSV1f

— ANI (@ANI) August 15, 2021