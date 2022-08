Independence Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आज लाल किले पर लगातार 9वीं बार तिरंगा फहराया. देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में हमें ‘पंचप्रण’ पर ध्यान देना होगा. पीएम मोदी ने कहा कि हमारा पहला प्रण- विकसित भारत है. हमें बड़े संकल्पों और संकल्प के साथ आगे बढ़ना है. दूसरा प्रण है दासता के सभी निशान मिटा दें, तीसरा प्रण यह है कि हमें हमारी विरासत पर गर्व करना चाहिए. चौथा प्रण एकता की ताकत है. पांचवां प्रण में नागरिकों के कर्तव्य है जिनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं.Also Read - Independence Day Quiz: हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थीं? यहां दें जवाब

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब देश बड़े संकल्प लेकर चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत और उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए. दूसरा प्रण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर अगर गुलामी का एक भी अंश हो उसे किसी भी हालत में बचने नहीं देना है. मोदी ने कहा कि हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए. एकता और एकजुटता के साथ हमें देशहित में काम करना चाहिए. आने वाले 25 साल के लिए हमें 'पंच प्रण' पर अपनी शक्ति, संकल्पों और सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा.

In coming years,we've to focus on 'Panchpran'- First, to move forward with bigger resolves & resolve of developed India; Second, erase all traces of servitude; Third,be proud of our legacy; Fourth,strength of unity& Fifth,duties of citizens which includes the PM and CMs: PM Modi pic.twitter.com/RgzPnAOuxy

