7th Pay Commission: त्योहारी सीजन (Diwali Festival Season) के मौके पर रेलवे ने अपने कर्मचारियों (Railway Employees) को बड़ी सौगात दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों की सैलेरी के बराबर बोनस (78-Day Bonus) देने का ऐलान किया है. सबसे अच्छी बात ये है कि यह राशि रेलवे कर्मियों (Railway Employees) को दशहरे की छुट्टियों से पहले मिल जाएगी. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस फैसले (Bonus on Diwali Festival) से लगभग 11.27 लाख नॉन गजेटेड रेल कर्मचारियों (Railway Employees) को फायदा होगा. हालांकि, इसमें RPF/RPSF को शामिल नहीं किया गया है.

आधिकारिक बयान के अनुसार प्रोडक्टिविटी से जुड़ा बोनस (PLB) रेलवे कर्मियों के लिए इंसेटिव के रूप में काम करेगा. आगामी त्योहारी सीजन में बोनस के पेमेंट से अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा. रेल मंत्रालय का कहना है कि रेलवे कर्मचारियों ने कोरोना काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्होंने अर्थव्यवस्था को बेपटरी होने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया. लॉकडाउन के दौरान भी राशन, खाद्य, कोयला और अन्य जरूरी सामानों का आवागमन सुनिश्चित किया.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोनस को मंजूरी देने के लिए पूरे रेल परिवार (Railway Employees) की ओर से धन्यवाद दिया है.

Thanks to PM @narendramodi Ji on behalf of entire rail parivar for sanctioning the productivity-linked bonus for 78 days. pic.twitter.com/PI3bexCXQC

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) October 1, 2022