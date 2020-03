नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए. कोरोना वायरस की वजह से जहां एक ओर दुनियाभर के आर्थिक हालात मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं वहीं आज की बैठक में सरकार ने लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों (Pensioner) के लिए 4 फीसदी महंगाई भत्ता (Dearness Allowances) भी बढ़ाने को मंजूरी दे दी.

सरकार के आज के फैसले के बारे में कई महीनों से चर्चा चल रही थी. इस फैसले का फायदा वर्तमान समय में काम कर रहे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगी. इन कर्मचारियों में सेना और सुरक्षाबलों के कर्मचारी शामिल नहीं हैं. एक जनवरी से महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है. डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों की सैलरी में 720 रुपये से 10,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होने का अनुमान है.

Union Cabinet has approved an increase of 4 % #Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to pensioners with effect from 1st January, 2020. This is over the existing rate of 17% of the Basic Pay/Pension. https://t.co/ZcSipBwtFK

