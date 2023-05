DA Hike News: इस राज्य के सरकारी कर्मियों-पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, DA में हुई 4% की बढ़ोतरी

Dearness Allowance Update: कर्नाटक में सरकार गठन के कुछ हफ्तों बाद ही सरकारी कर्मियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा मिला है. राज्य की सिद्धारमैया सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है. इसके बाद अब राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़कर 35 फीसदी हो गया है. बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा.

Karnataka government increases the Dearness Allowance of government employees and pensioners from 31% to 35% with effect from 1st January 2023. pic.twitter.com/2UDKEpdwMb — ANI (@ANI) May 30, 2023