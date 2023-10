Diwali से पहले इस राज्य के 16 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मियों-पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले, DA में 4% बढ़ोतरी का ऐलान

7th Pay Latest Update: फेस्टिव सीजन में तमिलनाडु के सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर सामने आई है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) ने सरकारी कर्मियों के सैलरी में 4 फीसदी DA बढ़ाने का ऐलान किया. बढ़े हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का फायदा सरकारी कर्मियों, शिक्षकों को सभी पेंशनर्स को भी होगा. सरकारी आदेश के मुताबिक कर्मचारियों-पेंशनर्स को देय महंगाई भत्ता 4% 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी माना जाएगा.

Tamil Nadu Government has announced a 4% increase in DA (Dearness Allowance) for State government employees, teachers and pensioners with retrospective effect from July 1 this year.

— ANI (@ANI) October 25, 2023