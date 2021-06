Fugitive diamantaire Mehul Choksi in his complaint to Antiguan Police भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने एंटीगुआन पुलिस के समक्ष मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है. उसने अपनी शिकायक में कहा कि उसे 8 से 10 लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से पीटा. मेहुल चोकसी ने एंटीगुआन पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत में कहा, “एंटीगुआन पुलिस से होने का दावा करने वाले 8-10 लोगों ने मुझे बेरहमी से पीटा. मैं मुश्किल से होश में था. उन्होंने मेरा फोन, घड़ी और बटुआ ले लिया. उन्होंने मुझसे कहा कि वे मुझे लूटना नहीं चाहते थे और मेरे पैसे लौटा दिए.” Also Read - मेहुल चोकसी के 'अपहरण' में एंटीगुआ पुलिस ने शुरू की जांच, PM गैस्टन ब्राउन का बयान

बता दें कि एंटीगुआ और बारबुडा पुलिस ने 23 मई, 2021 को एंटीगुआ से मेहुल चोकसी के संभावित अपहरण की जांच शुरू कर दी है. कैरिबियन द्वीप के एक समाचार आउटलेट एंटीगुआ केस रूम के अनुसार, प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि चोकसी के वकीलों ने पुलिस आयुक्त को उन लोगों के नाम प्रदान करते हुए लिखा है, जिनके बारे में उनका मानना है कि उनका अपहरण किया गया था. ब्राउन ने कहा कि पुलिस और सरकार दोनों ही आरोपों को गंभीरता से ले रही हैं. Also Read - डोमिनिका हाई कोर्ट से बोला भगोड़ा मेहुल चोकसी, 'मैं भागा नहीं हूं, अमेरिका में इलाज कराने के लिए भारत छोड़ा'

ब्राउन ने एक रेडियो से बात करते हुए कहा कि उन्हें पता चला है कि चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनका अपहरण कर डोमिनिका ले जाया गया. ब्राउन ने कहा, “चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा की रॉयल पुलिस फोर्स में शिकायत दर्ज कराई है कि उनका अपहरण कर लिया गया है. उन्होंने अपने वकीलों के माध्यम से औपचारिक दावा किया कि उन्हें एंटीगुआ से अपहरण कर डोमिनिका ले जाया गया था.” Also Read - डोमिनिका से खाली हाथ निकला भारतीय अधिकारियों का विमान, मेहुल चोकसी का भारत आना अभी तय नहीं

डोमिनिकन उच्च न्यायालय दिन में बाद में चोकसी की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. इस बीच एसोसिएट्स टाइम्स की एक अन्य रिपोर्ट में डोमिनिका के विपक्षी नेता लेनोक्स लिंटन के थ्योरी में गलती पाई गई, जिन्होंने कथित तौर पर दावा किया था कि चोकसी को 23 मई की रात 10 बजे के आसपास अर्ने के यॉट कॉलिओप में डोमिनिका लाया गया था.

पीएनबी धोखाधड़ी मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा भारत में वांछित चोकसी 23 मई को एंटीगुआ से लापता हो गया था, जिससे बड़े पैमाने पर तलाश की गई थी. उसे 26 मई को डोमिनिका में पकड़ा गया था. चोकसी और उनके वकीलों ने दावा किया था कि उन्हें जबरन एक जहाज पर चढ़ा दिया गया और उनका अपहरण कर लिया गया.

2 जून को, चोकसी ने अदालत के समक्ष अवैध प्रवेश के लिए दोषी नहीं ठहराये जाने का अनुरोध किया. वह व्हीलचेयर पर नीली टी-शर्ट और काली पतलून में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ. डोमिनिका न्यूज ऑनलाइन के अनुसार, मजिस्ट्रेट की अदालत ने चोकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि सरकारी अभियोजक ने तर्क दिया कि वह भारत में 11 अपराधों और एंटीगुआ में प्रत्यर्पण कार्रवाई का सामना कर रहा है. सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने से कुछ दिन पहले 62 वर्षीय चोकसी ने जनवरी 2018 में भारत छोड़ दिया था.

(इनपुट आईएएनएस)