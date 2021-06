8.5 KM All-Weather Qazi Gund-Banihal tunnel to open Soon For Public , Jammu & Kashmir, NEWS बनिहाल/जम्मू: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के एक खंड के साथ बनाया गया महत्वाकांक्षी बनिहाल-काजीगुंड सुरंग मार्ग (All-weather Qazi Gund-Banihal tunnel) तैयार हो गया है और आम जनता के लिए जल्‍द ही शुरू होने वाली है. आगामी कुछ सप्ताह में यातायात के लिए टनल चालू किया जा सकता है. यह 8.5 किलो मीटर लंबा सुरंग मार्ग दो सुरंगों वाला है और इसके निर्माण में 2100 करोड़ रुपए की लागत आई है. Also Read - J&K: बारामूला जिले में भीषण आग में कई घर जलकर खाक हुए, आर्मी ने रात 2 बजे किया कंट्रोल

जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग की लंबाई 270 किलो मीटर है. सुरंग का काम जून 2011 में हुआ हुआ था. यह सुरंग जम्मू में बनिहाल और दक्षिण कश्मीर में काजीगुंड के बीच सड़क की दूरी को 16 किमी कम करेगी.

वर्तमान में कश्मीर में सड़क के रास्ते पहुंचने के लिए जवाहर टनल और शैतान नाला को पार करना पड़ता है. जो सर्दियों के दौरान भारी हिमपात और फिसलन की स्थिति के लिए बाधित रहता है. बनिहाल-काजीगुंड टनल, जवाहर सुरंग का विकल्प बनेगी.

Jammu and Kashmir: 8.5-km all-weather Qazigund-Banihal road tunnel is set to be opened for the public soon

“We are in the final stage. It has 126 jet fans and 234 CCTV cameras,” Project Manager Jal Chandru said yesterday. pic.twitter.com/EetHvwX5MO

— ANI (@ANI) June 12, 2021