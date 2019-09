पठानकोट: अमेरिका निर्मित आठ ‘(Apache AH-65)’लड़ाकू हेलीकॉप्टर मंगलवार को सुबह इंडियन एयर फोर्स में शामिल किए गए. पाकिस्‍तानी सीमा के करीब पठानकोट एयरबेस पर वायुसेना के एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ की मौजदूगी में पूजा अर्चना के बाद अपाचे हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए. इससे वायुसेना की युद्धक क्षमता में वृ्द्धि होगी. वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने मंगलवार को कहा कि आधुनिक तकनीक से लैस अपाचे 64-ई लड़ाकू हेलिकॉप्टर भारतीय वायुसेना की अभियान और मारक क्षमताओं में वृद्धि करेगा. उन्‍होंने कहा कि आधुनिक तकनीक से लैस अपाचे हेलिकॉप्‍टर सभी मौसमों में दिन-रात तेजी से कार्रवाई करने में सक्षम है.

अधिकारियों ने बताया कि पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर आयोजित समारोह में औपचारिक रूप से इन आठ अपाचे हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया. वायुसेना में शामिल होने से पहले पूरे विधि-विधान से पूजा अर्चना की गई. इसके पहले अपाचे हेलीकॉप्टर को कैनन सेल्यूट भी दिया गया. इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयल चीफ मार्शल बीएस धनोआ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए.

बोइंग ने समारोह में हेलीकॉप्टर की प्रतीकात्मक चाबी वायुसेना को सौंपी. इस मौके पर एयर फोर्स के वेस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल आर नांबियार भी मौजूद थे.

भारतीय वायुसेना के पीआरओ अनुपम बनर्जी ने बताया, ‘यह भारतीय वायुसेना में इस एयरक्राफ्ट का सेरोमोनियल इंडक्शन है. अभी तक हमारे पास 8 एयरक्राफ्ट हैं. 22 विमान चरणबद्ध तरीके से आएंगे और सभी को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा. हमने पहले भी हेलीकॉप्टर पर हमला किया था, लेकिन यह विमान बहुत सटीक और घातक गोलाबारी करता है.’

धनोआ ने कहा, "अपाचे 64-ई लड़ाकू हेलिकॉप्टर पुराने हो रहे एमआई-35 बेड़े की जगह लेंगे. कुल 22 अपाचे लिए जाने है और इसकी आखिरी खेप मार्च 2020 में मिलेगी. धनोआ ने कहा, ये लड़ाकू हेलिकॉप्टर भारतीय वायु सेना की अभियान और मारक क्षमताओं में वृद्धि करेंगे. हेलिकॉप्टर आधुनिक तकनीक से लैस हैं और इन्हें पश्चिमी क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे.

धनोआ ने कहा, ”अपाचे 64-ई लड़ाकू हेलिकॉप्टर पुराने हो रहे एमआई-35 बेड़े की जगह लेंगे. कुल 22 अपाचे लिए जाने है और इसकी आखिरी खेप मार्च 2020 में मिलेगी. धनोआ ने कहा, ये लड़ाकू हेलिकॉप्टर भारतीय वायु सेना की अभियान और मारक क्षमताओं में वृद्धि करेंगे. हेलिकॉप्टर आधुनिक तकनीक से लैस हैं और इन्हें पश्चिमी क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे.

Air Chief Marshal BS Dhanoa: It is one of the most fierce attack helicopters in the world. It is capable of performing many missions, today with the induction of Apache AH-64E, the Indian Air Force has upgraded its inventory to the latest generation of attack helicopters. https://t.co/TdoBZjOuCj pic.twitter.com/yRBR2Uafhr

