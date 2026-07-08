Aaj 8 July ka Mausam: दिल्ली-NCR में सुबह-सुबह हल्की बारिश, IMD का मानसून अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम 

IMD Weather Update Today 8 July 2026: दिल्ली के सफदरजंग और आस-पास के इलाकों में आज सुबह हल्की बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है. आइये जानते हैं कि मौसम विभाग ने आपके राज्य में बारिश को लेकर क्या अलर्ट जारी किया है...

Written by: Satyam Kumar
Published: July 8, 2026, 6:38 AM IST
8 July weather update
8 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम
  • राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में सुबह-सुबह हुई हल्की बारिश ने उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी है.
  • IMD के अनुसार देश में भारी मानसून सक्रिय है, जिससे मध्य, पश्चिमी और उत्तर-भारत में बारिश का दौर जारी रहेगा.
  • उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
  • भारी बारिश के चलते शहरों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की आशंका है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Delhi weather update today: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के लेटेस्ट सैटेलाइट रिपोर्ट के अनुसार, मानसून की ट्रफ रेखा देश के मध्य और उत्तर भारत के ऊपर से मजबूती से गुजर रही है. इसी वेदर सिस्टम के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर पूर्वोत्तर के पहाड़ों तक बादलों का तगड़ा जमावड़ा बना हुआ है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज दिल्ली के सफदरजंग, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में जो हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है, मानसून की सक्रियता को दिखाती है. तापमान में गिरावट आने से आज सुबह दफ्तर निकलने वाले लोगों को सुहावने मौसम देखने को मिला.

UP, पंजाब और हरियाणा में भी छाए बादल

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश (UP Weather) के पश्चिमी और मध्य जिलों में भी आज सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं और कई जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है. इसके अलावा, पंजाब और हरियाणा के कृषि बेल्ट में भी मानसून की स्थिति काफी अनुकूल बनी हुई है, जिससे धान की बुआई कर रहे किसानों के चेहरे खिल गए हैं. मौसम विभाग के अनुसार, इन राज्यों में अगले दो दिनों तक रुक-रुक कर बारिश का यह सिलसिला जारी रहने की पूरी उम्मीद है.

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पहाड़ी राज्यों में ऑरेंज अलर्ट, पूर्वोत्तर में बाढ़ का खतरा

एक तरफ जहां मैदानी इलाकों में बारिश राहत बनकर बरसी है, वहीं पहाड़ी राज्यों के लिए मौसम विभाग ने चिंता जताई है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई संवेदनशील जिलों के लिए IMD ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. पहाड़ों में अचानक होने वाली मूसलाधार बारिश के कारण लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड यानि अचानक बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को नदी-नालों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है. दूसरी तरफ, पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय और सिक्किम (गंगटोक) में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं. निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति गंभीर हो चुकी है और मौसम विभाग ने यहां अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है.

मध्य और दक्षिण भारत में मानसून की रफ्तार

अगर बात मध्य और दक्षिण भारत की करें, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों मुंबई और कोंकण में मानसून पूरी तरह से मेहरबान है. गुजरात के भी कई हिस्सों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. वहीं दक्षिण भारत के द्वीपीय क्षेत्रों, जैसे अमिनी दीवि और मिनिकॉय में भी घने बादलों की आवाजाही के साथ समंदर में तेज हवाएं चलने का अलर्ट है.

जलभराव से ट्रैफिक जाम

मौसम विभाग ने शहरी क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बारिश के कारण कुछ मुख्य मार्गों पर जलभराव हो सकता है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या आ सकती है. ऐसे में घर से निकलने से पहले मौसम की ताजा जानकारी और ट्रैफिक रूट का अपडेट जरूर ले लें.

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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