Kal Ka Mausam: देशभर में मानसून अब भी सक्रिय है और मौसम विभाग ने कल के लिए कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. IMD ने यूपी, बिहार समेत करीब 20 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है. इस दौरान, कई जगहों पर हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती. वहीं, पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा है. पूर्वी भारत में बिजली गिरने को लेकर भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई. ऐसे में चलिए जानते हैं कल यानी मंगलवार (8 सिंतबर) को देश में मौसम कहां और कैसे रहेगा.
दिल्ली में 8 सितंबर को हल्की बारिश और आंधी की संभावना बनी हुई है. इस दौरान, अधिकतम तापमान 34 डिग्री तो न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने 11 सितंबर को भी राजधानी में हल्की बारिश और आंधी की चेतावनी दी है.
वहीं यूपी में खीरी, बहराइच, बलरामपुर, आगरा, कानपुर, सीतापुर, हरदोई, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, गोंडा, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर में बारिश और आंधी की चेतावनी है. यहां हवा की रफ्तार 60-70 kmph तक पहुंच सकती हैं. बिहार की बात करें तो यहां चंपारण, सिवान, सारण, गया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है.
झारखंड के जमशेदपुर, दुमका, पलामू, चतरा, बोकारो, देवघर, गुमला, गोड्डा, हजारीबाग और पश्चिमी-पूर्वी सिंहभूम में भी तेज बारिश होने की संभावना है. कल इस राज्य में 40-50 kmph की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
मध्य प्रदेश में सिवनी, अनूपपुर, दमोह, विदिशा, होशंगाबाद, खरगोन, बैतूल, मंडला, शहडोल, खंडवा, नरसिंहपुर, देवास, हरदा, इंदौर और सागर में बारिश का येलो अलर्ट है. वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बिलासपुर, धमतरी, जांजगीर, दुर्ग, कोरबा और महासमुंद में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है.
इसके अलावा राजस्थान के बारां, सवाई माधोपुर, चूरू, कोटा, करौली, धौलपुर, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर में बारिश देखने को मिल सकती है. पंजाब के फिरोजपुर, संगरूर, होशियारपुर, कपूरथला, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर, बठिंडा, बरनाला और फरीदकोट में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है.
पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में आंधी-बारिश की चेतावनी है. वहीं, हिमाचल में 10-12 सितंबर के बीच कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, चंबा, सोलन, हमीरपुर और बिलासपुर में बारिश-आंधी की संभावना है. जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग, कुपवाड़ा, जम्मू, पुंछ, रियासी, मीरपुर, किश्तवाड़ और बारामूला में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है.
वहीं बंगाल के हावड़ा, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व बर्द्धमान, बांकुड़ा, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, कूचबिहार, दुर्गापुर, बीरभूम और कोलकाता में भी बारिश की चेतावनी है. यहां हवा की रफ्तार 70 kmph तक पहुंच सकती. ओडिशा के क्योंझर, बलांगीर, भुवनेश्वर, सुंदरगढ़, भद्रक, मयूरभंज, पुरी और बालासोर में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट है.
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