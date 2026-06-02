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Ladki Bahin Yojana: 80 लाख महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडकी बहिण योजना का लाभ, e-KYC में गड़बडी या कोई और वजह, जानें कैसे मिलेगा पैसा?

Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र की 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' से करीब 80 लाख महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. इन महिलाओं के नाम केवाईसी नहीं कराने, पर्सनल जानकारी छिपाने की वजह से काटे गए हैं. वहीं, महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विभाग मंत्री अदिति तटकरे ने नाम जोड़े जाने को लेकर आश्वासन दिया है.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 2, 2026, 7:16 AM IST
Maharashtra Ladki Bahin Yojna
80 लाख महिलाओं को नहीं मिलेगा 1500 रुपया!

Ladki Bahin Yojana latest update: हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना से 80 लाख महिलाओं को लभार्थी सूची से हटाया है. नाम हटने के बाद इन महिलाओं को1500 रुपये की सहायता राशि नहीं मिलेगी. 2024 से जारी इस योजना में अब लभार्थियों की संख्या 2.46 करोड़ से घटकर करीब 1.66 करोड़ हो गया है.

आखिर क्यों कटे 80 लाख महिलाओं के नाम?

अचानक इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने से कई महिलाएं असमंजस में हैं. रिपोर्ट के अनुसार, सूची से नाम हटने के पीछे ये 5 प्रमुख वजहें रहीं,

और पढ़ें: Ladki Bahin Yojna E KYC: लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों के लिए राहत की खबर, सरकार ने बढ़ाई e-KYC की डेडलाइन

  • e-KYC का पूरा न होना: 80 लाख में अधिकांश महिलाएं ऐसी थी, जिन्होंने कई बार मौका मिलने के बाद भी अंतिम तारीख यानि 30 अप्रैल तक अपनी e-KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं कराई.
  • आय करदाता होना: जांच में पाया गया कि करीब 12 लाख लाभार्थी महिलाओं के परिवार की सालाना आय या तो 2.5 लाख रुपये से अधिक थी या वे खुद इनकम टैक्स भरती थीं.
  • उम्र की सीमा: लगभग 4.5 लाख महिलाएं इस योजना की तय की गई अधिकतम उम्र सीमा यानि 65 वर्ष को पार कर चुकी थीं.
  • अन्य योजनाओं का दोहरा लाभ: करीब 5 लाख महिलाएं ऐसी पाई गईं, जो पहले से ही नमो शेतकरी योजना जैसी अन्य बड़ी सरकारी योजनाओं का सीधे फायदा ले रही थीं.
  • गाड़ी और सरकारी नौकरी: परिवार में किसी सदस्य के पास चौपहिया वाहन (फोर-व्हीलर) होना या किसी का सरकारी नौकरी में होना भी नाम कटने का एक बड़ा कारण बना.

क्या है मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना?

लाडकी बहिन योजना, महाराष्ट्र सरकार की सबसे कल्याणकारी योजनाओं में से एक है. इसकी शुरुआत साल 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई थी. इसमें राज्य की 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को सरकार हर महीने 1500 रुपये की सहायता राशि देती है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना बंद नहीं होगी, बल्कि यह कदम केवल अपात्र लोगों को बाहर करने के लिए उठाया गया है.

क्या दोबारा खुलेगा e-KYC का पोर्टल?

कई महिलाओं को उम्मीद थी कि सरकार इस प्रक्रिया के लिए एक बार फिर मोहलत देगी, लेकिन सरकारी सूत्रों के अनुसार, फिलहाल e-KYC की समयसीमा बढ़ाने या नए लाभार्थियों को शामिल करने के लिए पोर्टल को दोबारा खोलने की कोई योजना नहीं है. जो नाम सूची से बाहर हो गए हैं, वे फिलहाल बाहर ही रहेंगे.

कैसे मिलेगा पैसा?

अगर आप पूरी तरह से पात्र हैं, आपके घर में कोई फोर-व्हीलर नहीं है, आप टैक्स भी नहीं भरती हैं और फिर भी आपका नाम गलती से सूची से हटा दिया गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. इसी मसले पर महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने इस मामले में राहत भरा अपडेट दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसी प्रभावित महिलाएं तुरंत अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD Department) के कार्यालय में जाएं. वहां डॉक्यूमेंट्स की दोबारा से जांच (Re-verification) की जाएगी और सब कुछ सही पाए जाने पर आपका नाम दोबारा सूची में जोड़ दिया जाएगा. नाम जुड़ने के बाद रुकी हुई किस्तें फिर से आने लगेंगी.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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