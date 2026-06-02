Ladki Bahin Yojana: 80 लाख महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडकी बहिण योजना का लाभ, e-KYC में गड़बडी या कोई और वजह, जानें कैसे मिलेगा पैसा?

Ladki Bahin Yojana latest update: हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना से 80 लाख महिलाओं को लभार्थी सूची से हटाया है. नाम हटने के बाद इन महिलाओं को1500 रुपये की सहायता राशि नहीं मिलेगी. 2024 से जारी इस योजना में अब लभार्थियों की संख्या 2.46 करोड़ से घटकर करीब 1.66 करोड़ हो गया है.
अचानक इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने से कई महिलाएं असमंजस में हैं. रिपोर्ट के अनुसार, सूची से नाम हटने के पीछे ये 5 प्रमुख वजहें रहीं,
लाडकी बहिन योजना, महाराष्ट्र सरकार की सबसे कल्याणकारी योजनाओं में से एक है. इसकी शुरुआत साल 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई थी. इसमें राज्य की 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को सरकार हर महीने 1500 रुपये की सहायता राशि देती है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना बंद नहीं होगी, बल्कि यह कदम केवल अपात्र लोगों को बाहर करने के लिए उठाया गया है.
कई महिलाओं को उम्मीद थी कि सरकार इस प्रक्रिया के लिए एक बार फिर मोहलत देगी, लेकिन सरकारी सूत्रों के अनुसार, फिलहाल e-KYC की समयसीमा बढ़ाने या नए लाभार्थियों को शामिल करने के लिए पोर्टल को दोबारा खोलने की कोई योजना नहीं है. जो नाम सूची से बाहर हो गए हैं, वे फिलहाल बाहर ही रहेंगे.
अगर आप पूरी तरह से पात्र हैं, आपके घर में कोई फोर-व्हीलर नहीं है, आप टैक्स भी नहीं भरती हैं और फिर भी आपका नाम गलती से सूची से हटा दिया गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. इसी मसले पर महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने इस मामले में राहत भरा अपडेट दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसी प्रभावित महिलाएं तुरंत अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD Department) के कार्यालय में जाएं. वहां डॉक्यूमेंट्स की दोबारा से जांच (Re-verification) की जाएगी और सब कुछ सही पाए जाने पर आपका नाम दोबारा सूची में जोड़ दिया जाएगा. नाम जुड़ने के बाद रुकी हुई किस्तें फिर से आने लगेंगी.
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