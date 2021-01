coronavirus, strain, coronavirus strain, new coronavirus, covid-19, Delhi, UK, india: देश में कोरोनावायरस नए स्‍ट्रेन (SARS- CoV-2 virus new mutant variant ) के मरीजों का आंकड़ा आज शुक्रवार को बढ़कर 82 हो गया है. इसी बीच ब्रिटेन और भारत के बीच उड़ान सेवा शुक्रवार से दोबारा शुरू होने के बाद एयर इंडिया एआई-112 फ्लाइट 250 से अधिक यात्रियों को लेकर लंदन से उड़ान भरी और विशेष फ्लाट्स के संचालन पर सख्त निगरानी के बीच आज नई दिल्‍ली के के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरी. Also Read - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तालिबान, लीबिया पर प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा भारत

वहीं, नवीनतम सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, यूके से आने वाले सभी यात्रियों को ब्रिटेन के साथ-साथ भारत में भी आरटी-पीसीआर परीक्षण कराना अनिवार्य है.

यूके से आने वाले होंगे क्‍वारंटीन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यूनाइटेड किंगडम से आने वाले जिन लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें आइसोलेट किया जाएगा, जिनकी टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आएगी उन्हें 7 दिन के क्वारंटीन और 7 दिन के होम क्वारंटीन में रखा जाएगा.

देश में 24 घंटे में कोरोना के केवल 18,139 मामले आए

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में आ रही कमी के बीच उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब 2,25,449 है और यह आंकड़ा महामारी के कुल मामलों का केवल 2.16 प्रतिशत है. भारत में पिछले 24 घंटे में महामारी के केवल 18,139 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में 20,539 मरीज घातक विषाणु को शिकस्त देकर ठीक हुए हैं, जिससे उपचाराधीन मामलों के आंकड़ों में 2,634 की कमी आई है. मंत्रालय ने कहा कि महामारी को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और अब तक कुल 1,00,37,398 लोग ठीक हो चुके हैं. ठीक होने के नए मामलों में से 79.96 प्रतिशत मामले दस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से हैं.

केरल में एक दिन में सबसे ज्‍यादा ठीक हुए, लेकिन सबसे ज्‍यादा मरीज भी आए

केरल में एक दिन में सर्वाधिक 5,639 लोग ठीक हुए हैं. केरल में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामलों का सामने आना जारी है और राज्य में एक दिन में 5,051 नए मामले सामने आए हैं.

महाराष्ट्र में 3,729 और छत्तीसगढ़ में 1,010 नए मामले

महाराष्ट्र में 3,350 तथा पश्चिम बंगाल में 1,295 लोग ठीक हुए हैं. मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण के नए मामलों में से 81.22 प्रतिशत मामले दस राज्यों से हैं. इसके बाद महाराष्ट्र में 3,729 और छत्तीसगढ़ में 1,010 नए मामले सामने आए हैं.

भारत में प्रति 10 लाख की आबादी में कोरोना से मौत का आंकड़ा 109 का है

मंत्रालय ने कहा कि देश में पिछले 24 घंटे में महामारी के चलते 234 लोगों की मौत हुई है. मौत के इन मामलों में से 76.50 प्रतिशत मामले आठ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से हैं. इसने कहा कि भारत में प्रति दस लाख की आबादी में इस बीमारी से मौत का आंकड़ा 109 का है. 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रति 10 लाख की आबादी में मौत के मामले राष्ट्रीय औसत से कम हैं. वहीं, 17 अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रति दस लाख की आबादी में मौत के मामले राष्ट्रीय औसत

से अधिक हैं. दिल्ली में प्रति 10 लाख की आबादी में मौत का आंकड़ा सर्वाधिक 569 का है.