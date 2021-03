शिवसागर (असम): असम के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई (Akhil Gogoi) असम विधानसभा चुनाव (Assam Assembly Election 2021) लड़ रहे हैं. वह जेल में बंद हैं. और जेल से ही चुनाव मैदान में हैं. वह खुद चुनाव प्रचार में नहीं आ सकते, ऐसे में उनकी माँ चुनाव प्रचार कर रही हैं. प्रियदा गोगोई गली-गली घर-घर लोगों से बेटे को चुनाव जिताने की अपील कर रही हैं. अखिल गोगोई की मां प्रियदा गोगोई का कहना है कि मेरा बेटा असम के लिए लड़ रहा था, ऐसे में जनता ही उसे कैद से आज़ाद करा सकती है. Also Read - One Crore Rupees Found on the Road Side: सड़क किनारे बोरी में थे एक करोड़ रुपए, पास खड़े थे कुछ लोग, फिर भी...

अखिल गोगोई की माँ प्रियदा गोगोई (Priyada Gogoi) की उम्र 84 साल है. इसके बाद भी सड़कों, गलियों में लोगों के सामने हाथ जोड़े नज़र आती हैं. प्रियदा लोगों से बेटे को जिताने की अपील कर रही हैं. असम विधानसभा चुनाव (Assembly Election 2021) में शिवसागर सीट से राइजोर दल के उम्मीदवार अखिल गोगोई की 84 वर्षीय मां प्रियदा गोगोई कई बीमारियों से जूझ रही हैं, इसके बावजूद वह अपने बेटे के लिये प्रचार करती हुईं गली-गली घूम रही हैं. Also Read - Tamilnadu Assembly Election 2021: तमिलनाडु में प्रचार करेंगीं सोनिया गांधी, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की

शिवसागर निर्वाचन क्षेत्र (Shivsagar Assembly Seat) में 27 मार्च को पहले चरण में मतदान होना है. संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के विरोध के लिये जेल में बंद अखिल की मां के साथ सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर और संदीप पांडे भी प्रचार में जुटे हैं. अखिल ने ही राइजोर दल की स्थापना की थी. Also Read - क्या मिथुन चक्रवर्ती में लड़ेंगे चुनाव? बीजेपी उम्मीदवारों की आखिरी सूची से मिला जवाब

शिवहर के पड़ोसी जोरहाट जिले की निवासी प्रियदा गोगोई बीते सात दिन से प्रचार में जुटी हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं अपने बेटे के लिये चुनाव प्रचार कर रही हूं. मैं उसे आजाद देखना चाहती हूं. मुझे पता है कि जनता ही उसे जेल से बाहर ला सकती है. इस चुनाव में जीत उसे कैद से बाहर लाने की दिशा में पहला कदम होगी.’