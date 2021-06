84,332 New COVID19 Cases Lowest after 70 days and 4,002 Deaths in India, News: देश में आज शनिवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में 70 दिन बाद सबसे कम केस दर्ज हुए हैं, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण से आज भी नई मौतों का आंकड़ा 4000 से ज्‍यादा है. पिछले 24 घंटे में देश में कोविड के 84,332 नए मामले आए और 4,002 लोगों की मौत के साथ ही कुल मौतों का आंकड़ा 3,67,081 हो गया है. वहीं , सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,80,690 रह गई है. Also Read - Covid Updates: कोरोना के प्रसार का आकलन करने के लिए ICMR करेगा राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण : स्वास्थ्य मंत्रालय

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रायल के द्वारा शनिवार को सुबह 8 बजे अपडेट जानकारी के मुताबिक, भारत में कोविड-19 के एक दिन में 84,332 नए मामले आए हैं और 4,002

लोगों ने संक्रमण से जान गंवाई है. इसी के साथ संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,93,59,155 हुई और मृतकों की संख्या 3,67,081 पर पहुंच गई है.

पिछले 24 घंटे में 1,21,311 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,79,11,384 हो गई है, जबकि देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,80,690 रह गई है.

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, भारत में आज 70 दिनों बाद कोरोना वायरस के सबसे कम नए मामले आए. दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.39% है.

भारत में COVID19 के 84,332 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,93,59,155 हो गई है आर 4,002 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या

3,67,081 हो गई है.

देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 34,33,763 वैक्सीन लगाई गईं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 24,96,00,304 हो गया है.