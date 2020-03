नई दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गुरुवार तक देश में 16 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हुई है. वहीं, इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 694 हो गई है. मंत्रालय ने बताया कि आज देश में कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 90 नए मामले आए हैं. बुधवार को संक्रमित लोगों की संख्या 606 थी. आज देश में 88 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो एक ही दिन में सबसे ज्यादा हैं.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भार में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 694 हो गई है. मंत्रालय ने रात आठ बजे ताजा बयान में बताया कि देश में अभी तक 16 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है.

आंकड़ों के अनुसार, देश में फिलहाल 633 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण के लिए इलाज चल रहा है, वहीं 44 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. वहीं, एक व्यक्ति दूसरी जगह चला गया है.

88 new #COVID cases reported in the country today, the highest in a single day. The total number of cases rises to 694 as per the Ministry of Health & Family Welfare data. pic.twitter.com/eEjYs5LuRI

