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8वां वेतन आयोग: 3.61, 3.833 और 4 फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा तेज, जानें किस प्रस्ताव में बढ़ सकती है कितनी सैलरी

8th Pay Commission: वास्तविक वेतन वृद्धि केवल फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि नए वेतन मैट्रिक्स, महंगाई भत्ते, अन्य भत्तों और आयोग की अंतिम सिफारिशों पर भी निर्भर करेगी.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: August 30, 2026, 11:45 AM IST
8वां वेतन आयोग: 3.61, 3.833 और 4 फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा तेज, जानें किस प्रस्ताव में बढ़ सकती है कितनी सैलरी
8वें वेतन आयोग के समक्ष विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगें पहुंच रही हैं और चर्चा जारी है. (photo credit, IANS, for representation only)

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है. 3 सितंबर को आयोग के गठन के 10 महीने पूरे होने जा रहे हैं. वेतन संशोधन, भत्तों, पेंशन और अन्य सेवा संबंधी मामलों के बीच सबसे अधिक चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है, क्योंकि इसी के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी तय होती है. आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श का दौर जारी है. आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं और इसे अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर

फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिसके आधार पर वर्तमान मूल वेतन को संशोधित कर नया वेतन तय किया जाता है.

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तीन तरह के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव

सर्वे ऑफ इंडिया की मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन (एमएसए) ने 3.61 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है. यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो वर्तमान 18,000 रुपये के न्यूनतम मूल वेतन को बढ़ाकर लगभग 64,980 रुपये, यानी करीब 65,000 रुपये किया जा सकता है.

दूसरा प्रस्ताव

दूसरी ओर, नेशनल काउंसिल-जेसीएम (एनसीजेसीएम) स्टाफ साइड और भारत पेंशनर्स समाज (बीपीएस) ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है. इस स्थिति में न्यूनतम मूल वेतन करीब 69,000 रुपये तक पहुंच सकता है.

तीसरा प्रस्ताव

सबसे अधिक मांग भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (बीपीएमएस) ने की है, जिसने 4.00 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का सुझाव दिया है. यदि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर 72,000 रुपये तक पहुंच सकता है.

हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि 65,000 रुपये, 69,000 रुपये और 72,000 रुपए के ये आंकड़े केवल विभिन्न संगठनों की ओर से दिए गए प्रस्तावों पर आधारित अनुमान हैं. इन्हें 8वें वेतन आयोग के तहत तय होने वाली अंतिम न्यूनतम सैलरी नहीं माना जाना चाहिए.

पिछले दो वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है, जिसे 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया गया था. 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 रखा गया था, जबकि 7वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.57 कर दिया गया था. इसी बदलाव के कारण न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था. अब 8वें वेतन आयोग के लिए विभिन्न कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों ने इससे कहीं अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग की है.

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Vineet Sharan

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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