केंद्र के विभागों में 9.79 लाख पद खाली, भर्ती के सवाल पर Modi Govt ने दिया जवाब

केंद्र सरकार ने लोकसभा को जानकारी दी कि सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 9.79 लाख पद खाली हैं

नई दिल्ली: केंद्र सरकार (central government) के विभिन्न विभागों में करीब 9.79 लाख पद खाली (9.79 lakh posts vacant in centre) हैं. केंद्र सरकार ने विभागों में खाली पदों पर भर्ती के सवाल पर भी बुधवार को (Modi Govt replied on the question of recruitment on vacant posts) लोकसभा को जानकारी दी. केंद्र सरकार ने खाली 9,79,327 पदों को भरने के लिए भी निर्देश दी जाने बात कही है.

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में कहा कि यह भी बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 1,472, भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 864 और भारतीय वन सेवा (IFS) के 1,057 अधिकारियों के पद खाली हैं.

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न केउत्तर में कहा कि रिपोर्ट के अनुसार एक मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों-विभागों में 9,79,327 पद खाली हैं.

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा, खाली पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है, जिन्हें केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों या संगठनों की जरूरत के आधार पर भरा जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने खाली पदों को समय पर भरने के लिए निर्देश जारी किए हैं.

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में कहा कि 1 जनवरी, 2022 तक आईएएस अधिकारियों के 6,789, आईपीएस अधिकारियों की 4,984 और आईएफएस अधिकारियों के लिए 3,191 पद स्वीकृत थे. इनमें से 5,317 IAS अधिकारी, 4,120 IPS अधिकारी और 2,134 IFS अधिकारी क्रमशः पद पर थे.

रिक्तियों का होना और भरना एक सतत प्रक्रिया

मंत्री ने कहा, रिक्तियों का होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है. केंद्र सरकार का प्रयास है कि रिक्त पदों को शीघ्रता से भरा जाए. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और हर साल आईएएस, आईपीएस और IFS में सीधी भर्ती के आधार पर रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित करता है. (भाषा)