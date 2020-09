राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने शनिवार सुबह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद (Murshidabad) और केरल के एर्नाकुलम (Ernakulam) में कई ठिकानों पर छापेमारी कर आतंकी संगठन अल-कायदा (Al Qaeda) के 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया. जांच एजेंसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम जिले में छापे मारे गए. ये आतंकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में हमले की साजिश रच रहे थे. Also Read - बंगाल: 'महालया' के अवसर पर लाखों लोगों ने किया ‘तर्पण’, अधिमास के चलते एक महीने बाद होगी दुर्गा पूजा

जांच एजेंसी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, ‘NIA को पश्चिम-बंगाल और केरल सहित देश के विभिन्न स्थानों पर अल-कायदा (Al-Qaeda Operatives) के गुर्गों के एक अंतर-राज्य मॉड्यूल के बारे में खबर मिली थी. आतंकी समूह निर्दोष लोगों को मारने और भारत में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमले की योजना बना रहा था.’

A large quantity of incriminating materials incl digital devices, documents, jihadi literature, sharp weapons, country-made firearms, a locally fabricated body armour, articles and literature used for making home-made explosive devices have been seized from their possession: NIA

— ANI (@ANI) September 19, 2020