Karnataka News: कर्नाटक के हासन में तीन वाहनों की टक्कर में चार बच्चों समेत नौ लोगों की मौत हो गयी और 10 अन्य लोग घायल हो गए. पुलिस सूत्रों ने बताया कि दूध के एक टैंकर, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बस और एक टेम्पो के बीच शनिवार को यहां अर्सिकेरे तालुक में रात करीब 11 बजे टक्कर हो गई. सूत्रों ने बताया कि हादसे में मारे गए सभी लोग टेम्पो में सवार थे. टेम्पो, बस और दूध के टैंकर के बीच कुचला गया. छह लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी जबकि तीन लोगों ने अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया. उन्होंने बताया कि घायलों का यहां एक अस्पताल में इलाज हो रहा है.

उन्होंने बताया कि हासन के पुलिस अधीक्षक हरिराम शंकर और वरिष्ठ अधिकारियों ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने बताया कि टेंपो यात्री वाहन में सवार होकर श्रद्धालु हसनम्बा मंदिर का दर्शन कर घर लौट रहे थे तभी अर्सीकेरे तालुका के गांधीनगर के पास टैंपो और दूध वाहन की टक्कर हो गई. मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पायी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. सभी घायलों को नजदीक के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

Hassan, Karnataka | 9 people died in an accident involving a head-on collision between a Tempo traveller vehicle and a KMF milk vehicle near Gandhinagar in Arsikere taluka while returning home after visiting Dharmasthala, Subramanya, Hasanamba temples: Police pic.twitter.com/DTbMkbWnWI

— ANI (@ANI) October 16, 2022