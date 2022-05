नई दिल्ली: भारत के उड्डयन नियामक (DGCA) ने मंगलवार को कहा कि 9 पायलट और चालक दल के 32 सदस्य एक जनवरी से 30 अप्रैल के बीच उड़ान से पहले किए गए ‘अल्कोहल टेस्ट’ (शराब के सेवन का पता लगाने के लिए की गई जांच) में असफल रहे. एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक की यह अवधि चार माह की हे.Also Read - डीजीसीए ने एयरलाइंस को दी सख्‍त चेतावनी, यात्रियों को गलत तरीके से बोर्डिंग से इनकार करने पर लगेगा जुर्माना

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एक बयान में कहा, उनमें से दो पायलट और चालक दल के दो सदस्यों को दूसरी बार जांच में असफल रहने के लिए तीन साल की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है. शेष सात पायलट और चालक दल के 30 सदस्यों को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया, क्योंकि वे पहली बार बीए (ब्रेथलाइज़र) जांच में पॉजिटिव पाए गए थे.

During this period nine Pilots and 32 cabin crew were found breath analyser test (BA) positive. Out of these, two pilots and two cabin crew have been suspended for a period of three years for being positive for the second time: Directorate General of Civil Aviation (DGCA)

