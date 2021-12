Omicron , Omicron Cases, Variant, Coronavirus in India : देश में बढ़ते संक्रमण के बीच कोरोना वायरस (coronavirus) के वेरियंट (coronavirus variant ) ओमीक्रोन (Omicron) के कुल मामलों की संख्‍या आज गरुवार को 961 पहुंच गई, जिसमें एक तिहाई संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं. इस तरह से अब ओमीक्रोन के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 641 है. आज गुरुवार को केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, भारत में कोरोनावायरस के वेरियंट ओमाइक्रोन 961 मामले हैं, जिनमें से 320 मरीज ठीक हो चुके हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 10 जनवरी से शुरू होने वाली एहतियाती खुराक लेने के लिए सरकार पात्र बुजुर्ग आबादी को एसएमएस भेजकर उन्हें याद दिलाएगी.Also Read - SA vs IND, 1st Test: भारत ने रच दिया इतिहास, Centurion में पाकिस्तान भी ना कर सका था ऐसा

