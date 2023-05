75 साल पहले वुम्मिदी एथिराज ने बनाया था सेंगोल, वीडियो में देखें क्या कहा?

Sengol,Vummidi Ethiraj: देश के नए संसद भवन में आज स्थापित किए गए राजगंड सेंगोल को 75 साल पहले वुम्मिदी बंगारू चेट्टी परिवार के 97 वर्षीय वुम्मिदी एथिराज ने बनाया था. नए संसद भवन के ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल की स्थापना के मौके पर वुम्मिदी एथिराज भी आए. वुम्मिदी बंगारू चेट्टी परिवार के 97 वर्षीय वुम्मिदी एथिराज कहते हैं, यह बहुत गर्व का क्षण है.

वुम्मिदी बंगारू ज्वैलर्स के चेयरमैन वुम्मिदी सुधाकर ने कहा, यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब पीएम मोदी ने आज नए संसद भवन में ‘सेंगोल’ स्थापित किया. 75 साल पहले हमारे परिवार ने ‘सेंगोल’ बनाया था .