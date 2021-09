नई दिल्ली: पाकिस्तान से भारत आये हिन्दू समाज के लोग वापस लौट गए हैं. ये 98 लोग करीब डेढ़ साल पहले भारत आये थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते यहाँ फंस गए थे. और प्रतिबंधों के चलते वापस नहीं लौट पाए थे. इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे.Also Read - दिल्ली में थमी कोरोना वायरस की दूसरी लहर? लगातार 24वें दिन कोई भी मौत नहीं

बताया जा रहा कि ये लोग पिछले साल तीर्थ यात्रा के लिए भारत आये थे. लेकिन तभी कोरोना वायरस के दस्तक दे दी और ये लोग यहीं रह गए. पाकिस्तान के रहने वाले वजीर ने बताया कि हम हरिद्वार आये थे, लेकिन कोरोना के चलते नहीं जा पाए. हम जोधपुर में रुके हुए थे. हम भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं जिसने हमारा कोविड टेस्ट कराया.

Punjab: 98 Pakistani Hindus, who came to India on pilgrimage 1.5 years ago & got stranded due to COVID restrictions, returned via Attari-Wagah border today

“We were scheduled to return on Sept 3 but were turned back as they didn’t have RT-PCR test report,” says protocol officer pic.twitter.com/0D2SX2ktqV

— ANI (@ANI) September 5, 2021