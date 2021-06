Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम में एक बुजुर्ग महिला ने कोरोना वायरस संक्रमण को मात दी है. खास बात है कि बुजुर्ग महिला की आयु 99 वर्ष है. एएनआई के मुताबिक बुजुर्ग महिला ने होम क्वारंटाइन रहकर ही कोरोना संक्रमण को हरा डाला और स्वस्थ्थ हो गईं. बुजुर्ग महिला के पोते ने इस संबंध में अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उनकी दादी को कई तरह की गंभीर बीमारियां हैं, फिर भी उन्होंने कोरोना को मात दी है. Also Read - Haryana Black Fungus Update: हरियाणा में ब्लैक फंगस से 50 लोगों की मौत, 650 मरीजों का चल रहा है इलाज- खट्टर

पोते ने कहा कि दादी के संक्रमित होने के बाद हमने उन्हें खाने के लिए प्राकृतिक चीजें दी. उन्हें हर दस मिनट, आधे घंटे में कुछ कुछ खाने को देते रहते हैं. कुछ दिनों बाद वो कोरोना संक्रमण से वो बिल्कु ठीक हो गईं. मालूम हो कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1,34,154 नए मामले आने से महामारी के कुल मामले 2,84,41,986 पर पहुंच गए जबकि संक्रमण दर गिरकर 6.21 प्रतिशत रह गई है. Also Read - Haryana News: हरियाणा सरकार ने Black Fungus को अधिसूचित रोग किया घोषित, जानें क्या हैं लक्षण

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार की सुबह आठ बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से 2,887 और लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या 3,37,989 पर पहुंच गई जबकि कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या लगातार तीसरे दिन 20 लाख से नीचे है. Also Read - Haryana: पूर्व CM Bhupinder Singh Hooda को CBI की स्पेशल कोर्ट से झटका, AJL प्लॉट आवंटन केस में तय हुए आरोप

मंत्रालय ने बताया कि बुधवार को कोविड-19 के लिए 21,59,873 नमूनों की जांच की गई और इसके साथ ही अब तक देश में 35,37,82,648 नमूनों की जांच की जा चुकी है. संक्रमण दर 6.21 प्रतिशत दर्ज की गई. यह लगातार 10वें दिन 10 प्रतिशत से कम है. साप्ताहिक संक्रमण दर भी गिरकर 7.66 प्रतिशत रह गई है.

मंत्रालय ने बताया कि देश में अब भी 17,13,413 मरीज कोरोना वायरस का इलाज करा रहे हैं जो संक्रमण के कुल मामलों का 6.02 प्रतिशत है जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले वाली लोगों की राष्ट्रीय दर 92.79 प्रतिशत है. पिछले 24 घंटों में 80,232 मरीज संक्रमण मुक्त हुए. (एजेंसी इनपुट)

