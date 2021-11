Target killing in Jammu & Kashmir, Kashmir, Srinagar, News : श्रीनगर: श्रीनगर के बोहर कदल इलाके में आज सोमवार की रात करीब 8 बजे आतंकवादियों की तरफ से चलाई गई गोली में एक आम नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसकी अस्‍पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. यह पिछले 24 घंटों में आतंकवादियों का दूसरा हमला है. रविवार शाम बटमालू इलाके में एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.Also Read - Corona Curfew News: श्रीनगर के 5 इलाकों में 10 दिन के लिए लागू होगा सख्त कोरोना कर्फ्यू, आदेश जारी

#UPDATE | Victim succumbed to his injuries. Police has registered a case under relevant sections of law. Crime scene has been cordoned off; investigation underway: J&K Police

— ANI (@ANI) November 8, 2021